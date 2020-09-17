Вслед за Николаем. Внучки Лукашенко забрали документы из Лицея БГУ

Обе девушки являются пианистками и не раз одерживали победу на различных музыкальных конкурсах. Скрин видео: ctv.by

Внучки Александра Лукашенко Дарья и Анастасия забрали документы из Лицея БГУ, пишет tut.by.

Как сообщают учащиеся учреждения образования, в текущем учебном году они ходили на занятия всего около недели, а после - забрали документы.

Анастасия является старшей дочерью среднего сына президента, председателя Президентского спортивного клуба Дмитрия Лукашенко. У нее проходило обучение по профилю «обществоведение и английский язык». В марте 2020 года на конкурсе «Мисс Лицей БГУ» она стала вице-мисс. Ее младшая сестра Дарья, как сообщает источник, поступила в Лицей в этом году и тоже выбрала гуманитарный профиль. Обе девушки являются пианистками и не раз одерживали победу на различных музыкальных конкурсах.

Ранее мы писали, что младший сын президента Николай Лукашенко не будет учиться в Лицее БГУ, его документы забрали. В Лицее сообщали, что сын президента не придет к ним на учебу. В июне стало известно, что его зачислили в 10-й класс Лицея БГУ на биологический профиль. Ранее он учился в средней школе в Острошицком Городке, участвовал в олимпиадах по химии. Где Николай будет продолжать учебу теперь, неизвестно.

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В музыкальной части конкурса ей ассистировала сестра Дарья (подробности).