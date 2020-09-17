Минздрав ищет желающих для испытания российской вакцины от коронавируса

Испытание составит часть крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которое сейчас проводится на территории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Минздрава Беларуси проводят работы по экспертизе документов многоцентрового клинического испытания комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, «Гам-КОВИД-Вак», производства ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России. Экспертную группу составляют специалисты УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», а также ведущие специалисты в области эпидемиологии и инфекционных болезней, сообщает официальный телеграм-канал Министерства здравоохранения. «При выполнении экспертных работ будет оценена возможность получения в ходе клинического испытания достоверных данных об эффективности и безопасности вакцины в соответствии с представленным протоколом исследования, а также этические вопросы проведения испытания, вопросы защиты прав и безопасности участников испытания», - отмечают в Минздраве.

16 сентября и. о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявлял, что в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса, а самих белорусов начнут прививать от COVID-19 уже через месяц.

Испытание составит часть крупномасштабного исследования вакцины «Гам-КОВИД-Вак», которое сейчас проводится на территории России. В Беларуси в исследование планируется включить около 100 участников. Всех желающих принять участие в вакцинации просят оставлять заявки на сайтах учреждений здравоохранения, которые были выбраны как исследовательские центры. Ниже приводим список учреждений:

УЗ «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г. Минска»;

УЗ «4-я городская поликлиника» г. Минска;

УЗ «5-я городская клиническая поликлиника» г. Минска;

УЗ «14-я центральная районная поликлиника Партизанского района» г. Минска;

УЗ «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района» г. Минска;

УЗ «28-я районная поликлиника» г. Минска;

УЗ «Минская ордена Трудового Красного Знамени областная клиническая больница»;

УЗ «Витебская областная клиническая больница».

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Исследователями определено, что препарат не связывается с клетками человека. Это позволяет минимизировать негативные побочные эффекты (подробности).