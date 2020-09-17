Из солидарности с арестованными фотожурналистами многие СМИ сегодня выходят без фото

В солидарность с арестованными фотожурналистами многие СМИ сегодня выходят без фото

17 сентября многие негосударственные информационные интернет-порталы Беларуси публикуют новости без фотографий. Это сделано в знак солидарности с двумя фотожурналистами, которых задержали силовики после массовой акции протеста в Минске 13 сентября.

Напомним, 16 сентября суд вынес решение по делам фотографов Владимира Гридина и Александра Васюковича. Журналистов задержали в кафе, куда они зашли, чтобы отправить в редакцию фотографии. Обоих судили несколько дней, дорабатывали протоколы, а затем дали по 11 суток административного ареста, заявив, что фотографы были участниками несанкционированной акции.

По версии милиции, фотожурналисты кричали «Уходи», «Жыве Беларусь», «Позор». Свидетели из ОМОНа утверждали, что фотографы участвовали в акции протеста. Журналисты с протоколом не согласились и настаивали на том, что в тот вечер они работали, не выкрикивали никаких лозунгов и не являлись участниками акций.

Ранее журналистов тоже задерживали и судили, в том числе троих сотрудников «КП» в Беларуси. Святослав Зоркий, Микита Недоверков и Мария Элешевич провели в изоляторе на Окрестина трое суток. Их тоже признали виновными в участии в незаконной акции, хотя на самом деле журналисты освещали ее, выполняя свою работу.