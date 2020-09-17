Польша открывает границы для туристов из Беларуси

В Польше ждут туристов из Беларуси. Фото: Оксана БРОВАЧ

Польша первая из стран-соседок открыла границы для белорусов. Если раньше въезжать могли только определенные категории граждан - например, те, кто едет на работу, или обладатели карты поляка, то теперь список расширился.

С 17 сентября въезжать в Польшу могут граждане Беларуси, которые получили туристическую визу. Об этом сообщает польская пограничная служба. Туристов впустят в страну под обязательство в течение 10 дней соблюдать карантин. Срок карантина для иностранцев в Польше сокращен: раньше нужно было соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Контролировать соблюдение карантина помогают полиция и специальное мобильное приложение.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Польша закрыла границы с 13 марта. А недавно упростила въезд гражданам, которым консульство выдало гуманитарную визу.

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