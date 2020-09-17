На одном из предприятий Барановичского района из ковша экскаватора выпала авиабомба

УВД просит, чтобы в случае обнаружения подобных опасных предметов, граждане незамедлительно обращались в органы внутренних дел. Фото: vk.com

16 сентября на пульт милиции пришло сообщение о том, что был обнаружен большой металлический предмет, очень похожий на бомбу, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники районного отдела милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 немедленно выехали на место происшествия.

Как позже стало известно, во время разравнивания песка на территории одного из предприятий Барановичского района из ковша экскаватора выпал боеприпас.

Специалисты оценили, что найденный объект - это фугасная авиационная бомба весом 100 кг времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас саперы уничтожили.

УВД просит, чтобы в случае обнаружения подобных опасных предметов, граждане незамедлительно обращались в органы внутренних дел.

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Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям (подробности).