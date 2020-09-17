Уже точно: Украина не пустит из Беларуси хасидов и призывает их вернуться домой

Украина не пустит хасидов из Беларуси и призывает их вернуться домой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Власти Украины так и не изменили своего решения относительно полутора тысяч паломников-хасидов, которые стоят на границе на выезде из Беларуси. В украинском МВД уже окончательно заявили о том, что из-за пандемии границы страны закрыты для иностранцев, и «исключений для хасидов не будет».

- Идет похолодание, наша рекомендация - вернуться в Беларусь, купить билеты и направиться в свои страны, - заявил в эфире телеканала «Украина 24» советник министра МВД Украины Михаил Апостол.

Представитель ведомства добавил, что в Умани, куда направляются паломники, уже находятся около трех тысяч хасидов - они успели въехать в Украину до 28 августа, когда страна закрыла свои границы.

Ранее в МИД Украины заявили о том, что Беларусь нарушила правила транзитного проезда иностранных паломников. По действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы должны проходить 14-дневную самоизоляцию. Транзитный проезд через территорию Беларуси допускается в течение 48 часов, но многие хасиды находились в стране больше двух суток и не соблюдали правила самоизоляции.

Кстати, одного паломника из Израиля уже забрали с границы медики - у мужчины недомогание, коронавирус не подтвержден.

Несмотря на заявление МВД Украины, большинство хасидов намерены оставаться на границе - следуя своей вере, они делают все от них зависящее, чтобы попасть на могилу праведника раби Нахмана в Умань к вечеру 18 сентября на празднование Рош ха-Шаны (еврейский Новый год). Судя по всему, отмечать праздник паломники будут прямо на границе либо в Гомеле.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Член комиссии по вопросам национальной безопасности Израиля, министр Зеэв Элькин обратился к паломникам-хасидам, пытающимся въехать в Украину.

- Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции по возвращении, - написал министр в Twitter.