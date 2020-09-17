Недоплатили более 6 миллионов рублей. Комитет госконтроля возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Белтяжмаша»

КГК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Белтяжмаша». Фото: tut.by

Комитет государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Белтяжмаша». Причина - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Департамент финансовых расследований КГК в среду, 16 сентября, возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от неуплаты налогов в особо крупном размере. Сумма составила более 6 миллионов рублей, - сообщили в ведомстве.

Задержаны пять человек. Среди них и руководитель.

Напомним, что штаб Виктора Бабарико снимал офис в здании, которое находится по улице В. Хоружей, 25/1. Его (офис. - Ред) сдавала в аренду группа компаний «Белтяжмаш».

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