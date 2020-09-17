В Полоцком районе рыбак незаконно ловил рыбу, а когда приехал инспектор - избил его и распылил перцовый газ

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В Полоцком районе рыбак незаконно ловил рыбку сетями. Об этом сообщили в инспекцию охраны животного и растительного мира. На место оперативно прибыл инспектор. Рыбак попытался выбросить в озеро весь улов, а затем избил инспектора и распылил на него из баллончика перцовый газ. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета Беларуси.

- Инцидент произошел 1 сентября. На озере находились два рыбака, которые незаконно ловили рыбу. На инспектора напал 30-летний мужчина, избил его и распылил перцовый газ. Инспектор смог убежать от мужчины. Что касается второго рыбака, то он просто стоял в стороне и наблюдал за происходящим. Позже двоих рыбаков задержали, - рассказали в СК.

Было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении лица, которое выполняло свои служебные обязанности. Также его обвиняют в незаконной добыче рыбы. Мужчина находится под стражей. Второй рыбак был признан подозреваемым.