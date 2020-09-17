Курсы валют в Беларуси на 17 сентября: белорусский рубль на торгах укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 17 сентября Фото: Инна КОРСАК

В четверг, 17 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись торги. Белорусский рубль снова укрепился к корзине валют. Об этом сообщили на сайте БВФБ.

Доллар подешевел на 0,0025 и теперь стоит 2,5755 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,0221 и теперь стоит 3,0365 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0162 и теперь стоит 3,4258 белорусского рубля.

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