Европарламент 17 сентября принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Фото: википедия

Европарламент 17 сентября принял резолюцию по ситуации в Беларуси и призвал Евросоюз ввести жесткие санкции. Депутаты Европейского парламента осудили действующую власть Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Европарламент проголосовал за принятие резолюции 17 сентября. В документе отвергают результаты выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа и отмечают, что были допущены огромные нарушения международных стандартов. Также, в резолюции не признают Александра Лукашенко легитимным президентом после истечения его срока.

В документе поддержали деятельность Координационного совета во главе с Тихановской. Резолюция призывает Евросоюз оказывать всяческое содействие КС, а также требует немедленно освободить его членов, которые находятся под стражей.

- Мы поддерживаем народ Беларуси в их желании провести новые и честные выборы. Мы поддерживаем мнение людей о том, что урегулировать сложившийся кризис необходимо только мирным путем. Также мы призываем освободить всем политических заключенных и тех, кто был задержан на мирных протестах. Необходимо провести независимое расследование всех случаев применения насилия со стороны силовиков в отношении мирных граждан, - говорится в документе.

Европарламент призывал ЕС ввести точечные санкции в отношении тех, кто был причастен к применению насилия и фальсификации выборов.В том числе, депутаты Европейского парламента призвали ввести санкции против Александра Лукашенко и некоторых граждан России, которые оказывают ему поддержку.

В резолюции также призывают отказаться от финансирования Беларуси. В том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Вместе с тем в документе написано п предложении поддерживать активистов, правозащитников и представителей гражданского общества Беларуси.

За принятие документа проголосовали 574 депутата, 82 – воздержались, а 37 выступили против.

Принятая Европарламентом резолюция носит рекомендательный характер, и она необязательна к исполнению институтами Евросоюза. Но документ служит для них политическим ориентиром.