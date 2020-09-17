«Приказ мог стать ошибкой». Легендарного тренера Козеко лишили президентской стипендии

Легендарного тренера Козеко лишили президентской стипендии
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Главного тренера сборной Беларуси Николая Козеко лишили именной президентской стипендии. Он прокомментировал это и заявил, что приказ мог стать ошибкой.
Информация о том, что один из самых титулованных тренеров Беларуси лишен президентской стипендии, появилась 17 сентября. Более того, Николай Козеко должен вернуть выплаченные в рамках стипендии деньги в период с 13 июля прошлого года по 2 июня нынешнего года. Иначе может быть суд.
- Не знаю, чем вызвано такое решение руководства. Может, это ошибка, может, приказ подписан сгоряча, - цитирует Козеко by.tribuna.com.
По словам тренера, он направил директору РЦОП по фристайлу служебную записку с просьбой дать разъяснения:
- Есть перечень положений, за что выдается стипендия, есть перечень, за что она снимается. Все шито белыми нитками.
В то же время Козеко допускает, что «может, придумают сейчас что-то, какие-то изменения в положения внесут».
Воспитанники тренера лишь на зимних Олимпийских играх завоевали семь медалей, в том числе четыре золотые.
После силового разгона акций протеста несогласных с итогами президентских выборов Козеко смело высказался о ситуации. Затем критиковал спортивное руководство страны из-за увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева.
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