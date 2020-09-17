Польша предлагает Евросоюзу создать фонд помощи в 1 млрд евро для поддержания экономики Беларуси

Польша предлагает ЕС создать фонд помощи в 1 млрд евро для поддержания экономики Беларуси. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу создать фонд помощи в 1 миллиард евро для поддержания экономики Беларуси. Данную инициативу он озвучил на встрече с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе 17 сентября. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Данный фонд мог бы стать очень важным в нынешней ситуации, которая сложилась в Беларуси. Он бы позволил экономике страны восстановиться и снова стать привлекательной для инвесторов. Нужно выделить на данном этапе хотя бы миллиард евро, - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что Евросоюз по данному вопросу мог бы посотрудничать с МВФ, а также мог бы открыть свой рынок для белорусского бизнеса.

Премьер-министр Литвы, в свою очередь, отметил, что ЕС должен послать сигнал об открытости для белорусов. Что касается создания фонда, Сквернялис ничего не прокомментировал.

- Мы должны отправить белорусам сигнал и развеять миф о том, что без России белорусскую экономику ждет крах. Это совсем не так, - заявил Сквернялис.

По словам премьер-министра Литвы, 1,5 миллиарда долларов, которые пообещала выделить Россия, пойдут на рефинансирование госдолга, а не на поддержание экономики.

В своем совместном заявлении премьер-министры Литвы и Польши также призвали к проведению новых выборов в Беларуси.

Напомним, что Польша 17 сентября открыла свои границы для белорусов. Въехать в страну можно по туристической визе.