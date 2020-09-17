«Не работали несколько мелких магазинов и кофеен»: в Генеральной прокуратуре отреагировали на акцию, которая прошла 16 сентября

В Генпрокуратуре отреагировали на акцию, которая прошла 16 сентября. Фото: Генеральная прокуратура

В Генеральной прокуратуре прокомментировали акцию с неработающими магазинами и кофейнями, которая прошла 16 сентября. Об этом сообщили в БелТА.

- В отдельных мессенджерах в среду, 16 сентября, появилась информация о проведении общенациональной акции солидарности. В сообщении утверждали, что многие копании в этот день не работали. Но я хочу отметить, что локомотивы белорусской экономики никогда не были подвержены подобным вбросам, - заявила начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Участниками акции, по мнению Курчак, стали лишь несколько кофеен, а также мелких магазинов и студий. Многие испугались и объявили данный день санитарным. Анжелика также отметила, что в других регионах Беларуси магазины работали в штатном режиме.

- Сотрудники прокуратуры незамедлительно отреагировали на подобные призывы к нарушению нормального функционирования предприятий и магазинов. Мингорисполкому и облисполкомам было поручено усилить контроль за соблюдением порядка работы. При выявлении каких-либо нарушений виновные будут привлекаться к ответственности, - подчеркнула начальник отдела информации.