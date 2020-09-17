Фотофакт. В Гродно 17 сентября прорвало трубу: струи воды поднимались на высоту в несколько этажей

В Гродно прорвало трубу. Фото: БелТА

В Гродно 17 сентября прорвало трубу. Струи воды поднимались на высоту нескольких этажей. Об этом сообщили в БелТА.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожного вокзала и зоопарка.

Струи воды поднимались на высоту в несколько этажей

- Трубу прорвало из-за того, что во время работ ее повредили. На данный момент трубу перекрыли. Никаких нарушений, которые касались бы водоснабжения потребителей, нет, - отметил директор «Гродноводоканала» Игорь Юзвяк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария на «Минскводоканале»: жители Каменной Горки жалуются на отсутствие воды.

ЧП произошло 29 июля в Минске - специалисты устраняют последствия аварии. (подробности)

Видеофакт: в Минске на ул. Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном.

Фонтан высотой несколько метров. (подробности)

В Минске из-под земли забил четырехметровый фонтан [фото, видео].

Похоже, что в районе станции метро "Пушкинская" прорвало канализацию. (подробности)