Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 сентября 2020 года: 224 новых случая COVID-19 и 4 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 224 новых случая.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 74 тысячи 987 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 157 человек.
Всего в Беларуси на 17 сентября коронавирусной инфекцией переболели 72 тысячи 967 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 4 человека. Всего за период распространения COVID-19 умер 771 пациент, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 миллион 686 тысяч 218.
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