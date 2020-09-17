Лукашенко наделил госсекретаря Совбеза Вакульчика и зама премьер-министра Сивака новыми полномочиями

В Могилевской и Брестской областях назначены новые уполномоченные президента Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В четверг, 17 сентября, Александр Лукашенко подписал указ, наделяющий некоторых государственных чиновников дополнительными полномочиями, сообщила БелТА.

Так, допполномочия получили госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик и зам. белорусского премьера Анатолий Сивак. Они стали уполномоченными президента в областях. Вакульчика уполномочили представлять президента на Брестчине, а Сивака - на Могилевщине.

При этом от выполнения аналогичных обязанностей был освобожден Андрей Равков, ранее он был уполномоченным представителем президента по Брестской области.

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