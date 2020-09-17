«Конструктивных тезисов нет»: Белорусский МИД о резолюции Европарламента

Белорусский МИД отрицательно отреагировал на резолюцию Европарламента. Фото: УНИАН.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 17 сентября, Европарламент принял резолюцию по Беларуси, результатом стал призыв к ЕС о введении жестких санкций.

В тот же день появился официальный ответ от белорусской дипломатии, сообщила БелТА.

Как заявил в МИДе Беларуси, в принятой резолюции Европарламента отмечается ее агрессивный характер, но при этом отсутствуют конструктивные тезисы.

- Мы разочаровались в том, как внутри Европарламента, позиционирующего себя как серьезную, объективную и демократичную структуру, не смогли найти политическую волю, чтобы заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложниками расхожих штампов, - написала пресс-служба МИДа в официальном заявлении.

Далее в дипведомстве заметили, что, по их мнению, в ЕС все еще происходит «непонимание происходящих в Беларуси процессов», наблюдается абсолютная оторванность от реалий.

- Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Анализ подменен набором эмоциональный предложений, да и то - «кто в лес, кто по дрова», - эмоционально пояснили в министерстве, говоря о резолюции.

Еще в белорусском МИДе посчитали, что заявление европарламентариев говорит о недостаточном знании «международного права и уважения суверенитета» других государств. Призывы к санкциям в отношении Беларуси в ведомстве назвали ущербными и добавили, что в отличие от бизнеса и простых граждан, конечно, на еврочиновниках лично это не скажется.

- На все есть суд истории. И вместо принятия подобных документов европарламентариям стоило бы задуматься о том, как реально поддержать суверенитет, независимость и стабильность своего соседа - Беларуси. И, как следствие, внести вклад в стабильность и устойчивость развития всего европейского континента, - пришли к выводу в МИД.

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