Видеофакт. На МКАД в Минске в аварию попали сразу пять авто

Из-за несоблюдения безопасной дистанции в одной из полос на МКАДе столкнулись друг за дружкой пять авто.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Сразу пять легковушек пострадали в одном ДТП на столичной магистрали МКАД, сообщила 17 сентября в Telegram пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Предварительно, авария произошла по вине 45-летнего водителя «Мерседеса Бенц». Двигаясь в третьей полосе от деревни Зацень в сторону проспекта Победителей, мужчина не удержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «Лексус».
- От последовавшего удара «Лексус» врезался во впереди идущий «Форд», который в свою очередь столкнулся с «Фольксвагеном». «Фольксваген» затем отбросило на «Форд Эксплорер». В ДТП никто не пострадал, только у машин механические повреждения, - добавили в пресс-службе.
ГАИ проводит проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.
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