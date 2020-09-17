Взрыв в ресторане в Киеве, информагентства сообщают о двух пострадавших

В МЧС Киева сообщили, что взрыв был небольшой мощности. Фото: rbc.ua.

О том, что 17 сентября в украинской столице прогремел взрыв, сообщило информационное агентство «РБК Украина».

ЧП произошло в одном из ресторанов в Подольском районе Киева. По предварительной информации госслужбы по ЧС Украины, взрыв произошел на кухне заведения общепита - взорвались два средних газовых баллона. Взрыв не был масштабным, но есть пострадавшие это два кухонных рабочих. По факту чрезвычайного происшествия проводиться проверка.

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