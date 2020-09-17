Минсвязи Беларуси и России договорились о действиях для отмены роуминга к 1 октября

Операторы и Минсвязи активно работают, чтобы еще этой осенью отменить роуминг в Союзном государстве. Фото: pixabay.com.

О том, что между министерствами связи Беларуси и России прошла очередная видеоконференция об отмене роуминга на территории Союзного государства, проинформировала БелТА. На встрече в видеоформате присутствовали также представители антимонопольных организаций, члены постоянного комитета СГ, белорусские и российские операторы.

Там был оговорен ряд вопросов по выполнению соответствующей дорожной карты. Белорусская сторона заявила о необходимых оперативных решениях по вопросам межоператорского взаимодействия, которые необходимо завершить к 1 октября. В том числе, до 24 сентября белорусские и российские операторы будут тестировать работу без роуминга, чтобы завершить тестирование пропуска роумингового трафика, а также реализацию общих мероприятий для "выявления и пресечения фрода на сетях электросвязи". Российская сторона, в свою очередь, дополнила и поддержала эти предложения.

- Кроме того, согласованы позиции протокольного решения уровня Совмина Союзного государства по отмене роуминга, - уточнили в пресс-службе Минсвязи.

Следующая видеоконференцию «по роумингу» запланирована на 25 сентября.

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