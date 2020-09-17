Странное убийство в Мозыре: 19-летний парень увидел на улице спящего незнакомца и несколько раз ударил его ножом

Задержанного молодого человека проверят на вменяемость. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В пресс-службе УСК по Гомельской области рассказали подробности расследования убийства 58-летнего жителя Мозыря.

Тело убитого горожанина с ножевыми ранениями было обнаружено 31 августа рядом с пешеходной дорожкой в одном из микрорайонов города. А милицию, как позже выяснилось, вызвал сам подозреваемый в убийстве.

- В конце августа 19-летний житель Брестчины приехал в Мозырь для получения высшего образования. Днем 31 августа он прогуливался по городу и увидел на газоне спящего мужчину. Парень понял, что незнакомец в алкогольном опьянении, он нанес ему несколько ножевых ранений кухонным ножом и ушел, - рассказали в пресс-службе.

Студент ушел с места преступления и сам позвонил в милицию. Подозреваемого в убийстве задержали в общежитии, нож, которым был зарезан мозырянин, нашли на месте преступления.

Фигурант находится под стражей, в отношении его возбуждено уголовное дело по подозрению в убийстве. С его участием уже был проведен ряд следственных действий, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Расследование убийства еще не завершено.

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