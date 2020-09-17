Фотофакт. Лукашенко приехал на женский форум в «Минск-Арене»

Лукашенко выступил на провластном женском форуме. Фото: Telegram "Пул Первого".

В четверг, 17 сентября, в столице прошло масштабное провластное мероприятие так называемый женский форум. Акция прошла в столице в комплексе «Минск-Арена».

На фото и видео с мероприятия замечены белорусские женщины-политики, представительницы министерств и госструктур. Например, Наталья Кочанова, Елена Богдан, Наталья Эйсмонт и другие. На сцену форума неожиданно вышел и сам глава республики.

Около 20.00 часов Telegram-канал «Пул Первого» сообщил со ссылкой на Наталью Эйсмонт, что на форум женщин Лукашенко не приедет, мол, занят учениями «Славянского братства». Но неожиданно президент появился в «Минск-Арене».

- Созвонился, мне говорят - мы еще шумим! Так я принял решение по пути, переоделся и приехал на этот форум, чтобы сказать несколько слов вам! - начал свою речь Лукашенко.