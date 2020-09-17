Лукашенко женщинам на провластном форуме: Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было

Лукашенко снова заявил, что на президентских выборах фальсификации не было. Фото: Telegram "Пул Первого".

«Комсомолка» уже сообщала о том, что белорусский президент вечером 17 сентября выступил в «Минск-Арене» перед участницами провластного женского форума. На сцену Александр Лукашенко вышел сразу после песни, в которой пелось: «любимую не отдают», под громкие продолжительные овации.

Свою речь президент Беларуси начал с того, что поблагодарил собравшихся, он заметил, что очень ценит происходящее в этом зале, и подчеркнул, что женщины на форуме вписали «яркую страницу в новейшую историю Беларуси», трансляцию с мероприятия вел YouTube-канал АТН.

Далее Лукашенко однозначно сказал о президентских выборах:

- Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Мы провели выборы по Конституции, закону нашей страны и не нуждаемся ни в каком признании! - заявил действующий президент.