Лукашенко заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей, а также усиливает границы с Украиной

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада", - сообщил Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко неожиданно появился на женском форуме в «Минск-Арене» 17 сентября и сообщил, что закрывает границы с Западом.

— Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны, отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения.

Президент заявил, что он никакой не агрессор, а также обратился к народам Литвы, Польши и Украины: «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

— Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.

Кроме того, он заверил нарядных женщин в зале, что выборы прошли честно и прозрачно:

— Я вам клянусь, никакого вранья на выборах не было. Нельзя сфальсифицировать выборы в 80% (…), - заявил Лукашенко. — Мы не нуждаемся ни в каком признании. Выборы состоялись, и они законны.

Напомним, Польша с сегодняшнего дня разрешила въезд белорусов в страну по туристической визе. Хоть и с соблюдением последующего карантина.