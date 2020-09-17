Лукашенко о действиях омоновцев: Все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну

По мнению Лукашенко женские марши, придуманные по методичке, провалились. Фото: стоп-кадр | видео АТН.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что белорусский президент вечером 17 сентября выступил в «Минск-Арене» перед участницами провластного женского форума. Президент в очередной раз высказал свое мнение о действиях силовых структур в поствыборный период, в эфире стрима АТН.

- Тогда все ахнули в связи с асимметричными применениями сил нашими омоновцами. Якобы на Окрестина они что-то побили, кого-то убили… Заявляю вам абсолютно просвещенно, люди этого не знают, омоновцы никогда не дежурят, никогда не были ни в СИЗО, ни на Окрестина, там несут службу военнослужащие внутренних войск. Но все острие было направлено против этих ребят, потому что они спасли страну и сорвали блицкриг, - пояснил Лукашенко.

Далее президент подробно описал, как развивалась поствыборная ситуация. По его словам, под «бело-чырвона-белыми стягами» (Прим.: с ударением на «а») звучали термины-то и словам о том, что: «Блицкриг не удался!». О так называемом блицкриге Лукашенко сказал, что обречен он был за многие годы до этого, и в Беларуси он не произойдет никогда.

Также Лукашенко высказался о протестных женских маршах, придуманных, по его словам, по методичкам.

- Красивые девушки с белыми цветами, в белых платьях, в белых чулках и без них - благо что тепло было, с большими разрезами, вышли на площадь и на улицы Минска, красивого убранного города-героя Минска. Они хотели показать, что они мирные люди, после того, как их остановили на улицах и площадях. И это не прошло! Не удался и этот этап, тогда на затухании протестного движения нас начали провоцировать - ринулись ко Дворцу Независимости, надо было взять его штурмом - провалился и этот этап, - уверенно резюмировал президент.

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