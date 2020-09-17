Лукашенко попросил женщин: «Скажите людям о том, что происходит на самом деле»

"Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы решается здесь", - считает президент. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко неожиданно (его визит туда не предполагался) появился на женском форуме в «Минск-Арене» 17 сентября. Говорил он много, в том числе дал ценные советы женщинам.

— Вы вернетесь домой. Скажите дома, в каждой деревеньке, в городе, большом и малом, скажите людям о том, что происходит на самом деле. Сегодня вопрос Беларуси, России и, может быть, всей Европы, не только Восточной, решается здесь. Нельзя довести до горячей войны, - объяснил он.

Он также рассказал о том, что если страна сейчас дрогнет, то «погибнем не только мы, погибнут наши дети и внуки».

— Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем немного приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они (скорее всего, речь о западных странах, но это не точно, - прим. Авт.) сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку.

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