Зеленский заявил, что к властям Украины обратились сотни белорусских айтишников, им готовы предоставить работу

Владимир Зеленский заявил, что Львовщина готова принимать айтишников из Беларуси и обеспечивать их работой. Фото: president.gov.ua.

О том, что власти Украины готовы обеспечивать работой айтишников из Беларуси, написал БелаПАН со слов президента Владимира Зеленского. Об этом 17 сентября украинский лидер говорил во время пресс-конференции в поездке по Львовской области.

Глава Украины рассказал, что в стране уже работают, а также «говорят» и готовятся законопроекты для поддержки IT-сектора.

- Мы порадовали наших айтишников тем, что со стороны государства всегда будет оказываться поддержка IT-индустрии. Например, не будет налогов выше 5 процентов, - пояснил Зеленский.

Такую либеральную политику в отношение IT-компаний украинский лидер объяснил тем, что власти страны настроены, чтобы Украина стала «своеобразным IT-хабом для молодых, талантливых людей». То есть своеобразным концентратором или узлом. И по словам Зеленского, плоды это уже приносит - именно в Украине начинают собираться айтишники.

- К нам обращались белорусы в связи с теми трагическими событиями, которые сейчас происходят в Беларуси. Много айтишных ведущих компаний, это, действительно, уже сотни айтишников, обращаются к нам. Мы хотим их не то чтобы разместить в Украине, так нельзя сказать, но обеспечить работой, - подчеркнул Зеленский.

В рабочей поездке президента Украины была встреча с представителями IT-сектора во Львовской области и по ее итогам он констатировал: «Встреча была очень важной. Рад, что Львовщина готова встречать белорусских коллег. Это прекрасно!».

Напомним, не так давно и власти Литвы сообщали о намерении более двух десятков IT-компаний из Беларуси переехать к ним. К релокации в Латвию готова еще дюжина белорусских IT-бизнесов.

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