Литва считает, что за заявлением Лукашенко о закрытии границ стоит поиск мнимой угрозы

«Сейчас нужно обождать, пока выяснится, что он имел в виду», - подчеркнул Линкявичус. Фото: DELFI/Domantas Pipas

17 сентября в эфире национального радио LRT министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказал мнение, что Александр Лукашенко заявлением о закрытии границы с Литвой, Польшей, а также об усилении границы с Украиной демонстрирует свое желание возложить ответственность за кризис в Беларуси на внешние силы.

«Это вызвано желанием любой ценой продемонстрировать присутствие какой-то угрозы, - отметил глава ведомства. - Если такой угрозы нет, её нужно найти».

Ситуация, когда «половина армии направляется на охрану границы, не имеет ничего общего с реальностью», - заявил он. В то же время Линкявичюс считает, что нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события. «Предыдущие заявления белорусского президента, например, об отказе от перевалки белорусских грузов через литовский порт Клайпеда, были не слишком реальными. И сейчас нужно обождать, пока выяснится, что он имел в виду», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, - Мы помним недавние угрозы, в том числе и о закрытии границ с РБ.

По состоянию на утро 18 сентября, движение транспорта через литовско-белорусскую границу осуществляет без каких-либо задержек в обычном режиме.

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