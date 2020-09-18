Ученые раскрыли смертельную опасность лекарства от коронавируса

Изучив сведения более 44 млн пациентов, специалистами были сравнены результаты групп, которые принимали амоксициллин и азитромицин соответственно Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго в своих исследованиях пришли к выводу, что антибиотик азитромицин, который сейчас используется для борьбы с осложнениями, связанными с коронавирусом, может вызвать сердечный приступ при общем использовании с другими препаратами. Об этом пишет журнал JAMA Network Open.

Изучив сведения более 44 млн пациентов, специалисты сравнили результаты групп, которые принимали амоксициллин и азитромицин соответственно.

Им удалось выяснить, что, когда вместе принимаются азитромицин и препараты, которые влияют на электрические импульсы сердца, возможно появление 40% увеличения частоты нарушений сердечной деятельности, обмороки, учащенное сердцебиение и даже остановки сердца. К этим лекарствам исследователи отнесли препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

Не так давно от американской кардиологической ассоциации были призывы к врачам с осторожностью назначать лекарства, которые вызывают в качестве побочного эффекта сердечную аритмию. В их списке оказались и некоторые препараты от коронавируса. В числе таких лекарств авторами отмечались хлорохин, гидроксихлорохин и азитромицин. Эти препараты, согласно выводам медработников, могут вызывать нарушения сердечного ритма.

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