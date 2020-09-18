В Мозыре студент зарезал спящего незнакомца

Смерть потерпевшего наступила в результате обильного внутреннего кровотечения, говорят в СК. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Следственном комитете рассказали, что в конце августа 19-летний житель Брестской области приехал в Мозырь, в свой университет. Прогуливаясь по улице 31 августа, парень заметил спавшего на траве незнакомца. Подойдя поближе, молодой человек нанес ему несколько ударов ножом. Потом он ушел с места преступления и вызвал милицию.

- По предварительным выводам экспертов, смерть потерпевшего наступила в результате обильного внутреннего кровотечения, - говорят в СК.

Студента задержали, он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Что стало причиной такого странного поступка, будет выяснять судебно-психиатрическая экспертиза.