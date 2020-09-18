Пограничники прокомментировали закрытие границ с Западом, о которых заявил Лукашенко

Что означало вчерашнее заявление Александра Лукашенко о закрытии границ – пока не ясно. Фото: Оксана БРОВАЧ

Беларусь усилила границы с Литвой, Польшей и Украиной, сообщает портал tut.by со ссылкой на официального представителя Госпогранкомитета Антона Бычковского.

- Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении, - сообщил Антон Бычковский.

В погранслужбе добавили, что въехать и выехать через пункты пропуска можно в пределах их пропускной способности. Польша и Литва сообщили, что транспорт проезжает в прежнем режиме.

Что означало вчерашнее заявление Александра Лукашенко о закрытии границ - пока неясно. Почему речь не шла о закрытии границ с Латвией - тоже. Напомним, он неожиданно приехал на женский концерт и сказал:

- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада. Прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России, министром обороны отстроить общую защиту Союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения.