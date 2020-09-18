Правительства 29 стран призвали власти Беларуси воздержаться от отключений интернета и блокировки сайтов

«Прекращение работы, блокирование или фильтрация услуг необоснованно ограничивают права на мирные собрания, свободу ассоциации и выражения мнения» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Властям Беларуси нужно воздержаться от отключения интернета и блокировки сайтов, отмечается в совместном заявлении от правительств 29 стран. Текст этого заявления опубликован на официальном сайте пресс-службы Госдепартамента США.

В документе стоят подписи представителей власти Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Исландии, Ирландии, Канады, Кипра, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии, Эстонии и Японии.

«Мы глубоко обеспокоены и осуждаем продолжающееся использование частичного или полного отключения интернета, а также целевую блокировку сайтов правительством Беларуси после фальсифицированных президентских выборов 2020 года, - пишется в обращении. - Прекращение работы, блокирование или фильтрация услуг необоснованно ограничивают права на мирные собрания, свободу ассоциации и выражения мнения».

Также правительства 29 стран заявляют, что в сочетании с ограничительными мерами и запугиванием, применяемыми в отношении кандидатов от оппозиции, а также массовыми арестами и задержаниями представителей белорусского гражданского общества и журналистов, действиями по ограничению доступа к интернету, включая социальные сети и другие цифровые коммуникационные платформы, еще больше разрушают гражданское пространство.

«Мы продолжим поддерживать народ Беларуси, голос которого слышен, несмотря на эти репрессивные меры, и нас особенно воодушевляет критическая и центральная роль, которую женщины играют в призывах к справедливости и ответственности», - говорится в заявлении.

Заявители подчеркивают, что правительство не должно блокировать или создавать какие-либо препятствия для подключения к интернету, так как подобными отключениями подрываются права человека и основные свободы.

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