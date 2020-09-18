"Сентябрьские цифры стали сигналом тревоги". В Европе началась вторая волна СOVID-19

За все время пандемии по официальным данным, в Беларуси умер 771 человек. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пандемия коронавируса начала рост в Европе после первой волны в марте, и в связи с этим странам предстоит выработать новые меры противодействия ей. Центр новостей ООН сообщил, что придется проявлять гибкость и перейти от строгого карантина к поиску новых решений. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге считает, что теперь хотя бы ясно, какие меры оказались эффективными, а какие - нет.

- Нельзя отказываться от карантина, но его концепцию нужно постоянно адаптировать к обстоятельствам и четко, недвусмысленно объяснять людям, - рассказал он на пресс-конференции в Женеве.

Число новых случаев заражения СOVID-19 в Европе за неделю оказалось выше, чем в марте, когда наблюдался первый пик. В половине стран Европы за последние две недели число заражений выросло более чем на 10%, а в семи странах - на 20%. Отмечается также, что в какой-то степени рост случаев связан с увеличением количества пройденных тестов на СOVID-19.

- Весной и в начале лета мы увидели результат строгих карантинных мер. Наши усилия, наши жертвы были не напрасны - в июне было зарегистрировано самое низкое число новых случаев. Но сентябрьские цифры стали для всех нас сигналом тревоги, - говорит Ханс Клюге.

По последним данным, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 30 млн, умерли 942 тысячи человек. В Европе число зараженных составляет 4,3 млн человек.