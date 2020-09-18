Из-за сильного ветра без энергоснабжения остались 295 населенных пунктов в Беларуси

Оперативные и ремонтные бригады полностью восстановили энергоснабжение во всех пострадавших населённых пунктах Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В период с 17 по 18 сентября по Беларуси 295 населенных пунктов остались без энергоснабжения из-за сильного ветра, сообщает официальный телеграм-канал «Белэнерго».

Оперативные и ремонтные бригады полностью восстановили энергоснабжение во всех пострадавших населенных пунктах. Больше всего повреждений распределительных сетей специалистами было зафиксировано в Витебской области.

Основными пострадавшими и оставшимися без электричества были малые населенные пункты, в которых проживает до 50 человек.

17 и 18 сентября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, гроз и обильных дождей.

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