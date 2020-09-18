Глава МИД Литвы о заявлении Лукашенко о закрытии границ: "Мы должны посмотреть, что это означает"

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

17 сентября Александр Лукашенко заявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей, а также усиливает границу с Украиной. Литва уже отреагировала на это сообщение.

- До сих пор были такие заявления - о перенаправлении грузов в другие порты, потом была поправка, что если Россия предложит такие же условия и тому подобное. Я думаю, что теперь мы должны также посмотреть, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов или людей или что-то еще, – сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс телеканалу LRT.

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