Задержана координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Мария Рабкова

Мария Рабкова. Фото: spring96.org

Вечером в минувший четверг, 17 сентября, в Минске задержали координатора волонтерской службы незарегистрированного правозащитного центра "Весна" Марию Рабкову. Вместе с ней был задержан и ее муж, но вскоре отпущен. Все произошло, когда молодые люди возвращались домой по улице Тимирязева.

- Посередине улицы остановились несколько бусов, оттуда выбежали люди и положили их лицом в асфальт. Им сообщили, что задержали их в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК), - сообщает на своем сайте правозащитный центр "Весна".

Супруга Марии увезли в квартиру на обыск, где была изъята техника, личные вещи, деньги на учебу. Известно, что Мария до сих пор задержана. Ее местонахождение неизвестно.