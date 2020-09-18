Лукашенко подарили сертификат на квартиру, а он отдал его семье военнослужащего: «Куда мне его девать?»

Президенту вручили сертификат на квартиру. Фото: телеграм-канал Пул Первого

На завершении посещения предприятия "МАПИД" Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Он решил отдать его семье военнослужащего.

- Куда мне его девать? Президент по закону не имеет права принимать подарки, - цитирует БелТА Лукашенко.

По словам президента, это государственный подарок.

- Спасибо большое. Это мы для военных, - с такими словами-поручением он передал сертификат председателю Совета Республики и уполномоченному по городу Минску Наталье Кочановой.

К слову, Лукашенко нередко дарят подарки, среди которых есть даже лабрадор, подаренный президенту на пограничной заставе на Гомельщине в 2009 году. Собаку назвали Ллойд. Сейчас она живет у президента в Дроздах.

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