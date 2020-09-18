Члена Координационного совета Сергея Дылевского выпустили на свободу

Сергей Дылевсий был задержан 24 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

18 сентября из изолятора в Жодино на свободу выпустили члена Координационного совета и председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского, сообщил на своем официальном телеграм-канале tut.by.

Напомним, 24 августа были задержаны члены президиума КС Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова. Суд постановил арестовать обоих на 10 суток за «несанкционированное мероприятие». 3 сентября они должны были быть освобождены. Однако вместо этого на них были заведены новые подобные дела по ч. 3 и ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в марше 23 августа. Они были оставлены под арестом еще на 15 суток.

Позже Ковалькова была выдворена из Беларуси. В настоящее время на свободе на территории Беларуси находятся два члена президиума КС - Сергей Дылевский и Светлана Алексиевич.

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Об этом стало известно в четверг, 20 августа, из обращения генерального прокурора. В Координационном совете пояснили: "Мы не распространяли призывы к захвату власти" (подробности).