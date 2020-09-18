Лукашенко: Не стоит перенаселять Минск, надо активнее развивать строительство в городах-спутниках

Лукашенко заявил, что не нужно перенаселять Минск. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 18 сентября посещает МАПИД. Он заявил о том, что Минск перенаселять не стоит, нужно активнее развивать строительство в городах-спутниках. Об этом сообщили в БелТА.

- Надо активно строить в городах-спутниках Минска. И сокращать строительство в столице. Не стоит Минск перенаселять. Данный вопрос будет взят на жесткий контроль. И это не просто разговор. Нужно жилье строить так, чтобы можно было распределить по стране производственные силы, - подчеркнул Лукашенко.

Во время посещения МАПИДа Александру Лукашенко подарили сертификат на двухкомнатную квартиру. Президент дал его председателю Совета Республики Наталье Кочановой и поручил, чтобы сертификат передали военным.

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