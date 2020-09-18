Лукашенко: Я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга

Лукашенко выступил на женском форуме в Минске и заявил, что не хочет, чтобы Беларусь воевала. Фото: БелТА

- Вы знаете, что я не агрессор, я очень мирный человек. Я вырос в деревне, где каждый защищал друг друга, помогал как мог. Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня во дворы пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры, - сказал Лукашенко на женском форуме "За Беларусь". - Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.

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