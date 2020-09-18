Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 сентября 2020 года: 243 новых случая COVID-19 и 2 смерти за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу в Беларуси. Прирост за сутки - 243 новых случая.
С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 75 230 человек.
В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 131 человек.
Всего в Беларуси на 18 сентября коронавирусной инфекцией переболели 73 098 пациентов.
- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 2 человека. Всего за период распространения COVID-19 умерли 771 пациент, - рассказали в Минздраве.
И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было сделано уже 1 700 790.
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