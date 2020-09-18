Депутат Савиных: Резолюция Европарламента - пример категоричности и политического высокомерия

Депутат Савиных назвал резолюцию Европарламента примером категоричности. Фото: БелТА

Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных заявил, что резолюция Европарламента по ситуации в Беларуси, которая была принята 17 сентября, является примером категоричности и политического высокомерия. Об этом сообщили в БелТА.

- Данная резолюция, которую приняли депутаты Европарламента, - пример категоричности и политического высокомерия. Очень печально понимать, что взвешенные и обдуманные действия уступают место политиканству, - заявил Савиных.

По словам депутата, данную тенденцию можно расценить как проявление системного кризиса, в котором на данный момент находятся все европейские институты.

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