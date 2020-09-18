Лукашенко - о Тихановской: По венесуэльскому сценарию нашли белорусскую «гуайдиху»

Лукашенко на женском форуме в Минске. Фото: БелТА

Александр Лукашенко, выступая на женском форуме в Минске, рассказал о давлении на Беларусь.

- Соседние страны отказываются признавать результаты выборов. И по венесуэльскому сценарию нашли белорусскую "гуайдиху", не то Гуайдо, и объявили ее президентом, - сказал Лукашенко, сравнив Светлану Тихановскую с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя президентом.

Напомним, Европарламент проголосовал за принятие резолюции 17 сентября. В документе не признают Александра Лукашенко легитимным президентом после истечения его срока.

17 сентября Лукашенко выступил на женском форуме, где cделал громкие заявления. Например, о том, что закрываются границы с Литвой, Польшей. Он также сказал, что выборы законны.

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