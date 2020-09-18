Курсы валют в Беларуси на 18 сентября: доллар на торгах подешевел, а евро подорожал

Актуальные курсы валют в Беларуси
Фото: Инна КОРСАК
В пятницу, 18 сентября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли торги. Доллар подешевел, а евро подорожал. Информация была размещена на официальном сайте БВФБ.
Доллар подешевел на 0,0098 и теперь стоит 2,5658 белорусского рубля.
Евро подрос на 0,0048 и теперь стоит 3,0414 белорусского рубля.
Российский рубль снизился на 0,0053 и теперь стоит 3,4205 белорусского рубля.
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