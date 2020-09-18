"Просто знай - любимую не отдают": Киркоров и Басков снялись в клипе в поддержку Лукашенко

Николай Басков поет: "Любимую не отдают". Фото: скриншот видео.

Российские звезды - Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой - снялись в клипе в поддержку Лукашенко. Также в клипе на песню "Артисты за мир - Любимую не отдают" поют и известные белорусские исполнители - Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха.

Песня посвящена любви к родине. В ней есть такие слова: "Здесь мое небо, мой дом, мое сердце. Здесь все родное и близкое с детства. Я люблю всей душою землю свою". Также в припеве песни есть такая фраза: "Просто знай - любимую не отдают". Напомним, Александр Лукашенко произнес слова "Любимую не отдают" во время послания к народу и парламенту в начале августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Рискуете разрушить свою репутацию одним выступлением». Белорусы отговаривают Николая Баскова от концерта