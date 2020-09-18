«Артисты просто захотели поддержать Лукашенко»: на одной из страниц Николая Баскова в соцсетях ответили его поклонникам

Николай Басков ответил своим поклонникам. Фото: БелТА

На одной из страниц Николая Баскова в социальных, ответили поклонникам, которые просили его не приезжать в Минск 17 сентября и отказаться от участия в концерте. В сообщении, которое было размещено в facebook на официальной странице сообщества певца, призвали уважать друг друга. Однако неизвестно, точно ли это страница Николай Баскова и сам ли он написал данное сообщение.

- Дорогие друзья, давайте с пониманием и уважением относиться к происходящему. Многие посчитали оскорблением мой приезд в Минск, но артисты просто захотели поддержать президента Александра Лукашенко. Многие просто позавидовали его победе на выборах. Давайте будем терпимее друг к другу. Мы все одинаковые, хоть у нас и разные характеры, - написано в сообщении.

Во время выступления на женском форуме «За Беларусь», певец признался, что для него очень важно было спеть на концерте. Об этом сообщили в БелТА.

Напомним, что российские и белорусские артисты сняли клип в поддержку Александра Лукашенко на песню «Любимую не отдают».

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Они просят и призывают отменить концерт, который должен состояться 17 сентября в Минске. (подробности)