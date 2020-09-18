Премьер-министр Литвы: Если Беларусь все-таки закроет границы, то будет дан зеркальный ответ

Премьер-министр Литвы заявил, что будет дан зеркальный ответ, если Беларусь закроет границы Фото: Оксана БРОВАЧ

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что если все-таки Беларусь закроет границы, то будет дан зеркальный ответ. Он добавил, что Польша и Литва прекратят пропуск грузовых автомобилей из Беларуси. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Если Беларусь закроет границы, то наш ответ на происходящее будет адекватным. Мы сделаем так, что из страны не смогут выехать грузовые автомобили ни через Литву, ни через Польшу. Это станет еще одним ударом по экономике Беларуси, которой сейчас и так нелегко, - отметил Сквернялис.

Он также подчеркнул, что после того как Александр Лукашенко заявил о закрытии госграниц, никаких конкретных действий пока предпринято не было. По словам Сквернялиса, скорее всего, это не будет сделано.

Напомним, что в четверг, 17 сентября, Александр Лукашенко принял участие в женском форуме «За Беларусь», который прошел в Минск-арене. Президент заявил, что закрывает границу с Литвой и Польшей, а также усиливает охрану на границе с Украиной.

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