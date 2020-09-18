В Смолевичах мужчина поджег себя у здания РОВД. Он в крайне тяжелом состоянии

В Смолевичах мужчина обил себя бензином и поджег возле здания РОВД. Фото: кадр видео МВД.

ЧП произошло днем 18 сентября возле здания Смолевичского РОВД. Тогда же в телеграм-каналах появилось видео самосожжения: на мужчине полыхала одежда, он кричал о боли и просил о помощи. Затем произошедшее прокомментировало МВД и СК.

По информации Следственного комитета, 36-летний мужчина облился бензином, после чего поджег себя. Он был потушен сотрудниками милиции, которые выбежали из здания РОВД.

- Предварительно установлено, что в 2016 году мужчина проходил лечение в связи с психическим заболеванием и склонности к суициду, - сообщил СК.

Как сообщает ведомство, за пару дней до этого ЧП милиция пресекала еще одну его попытку суицида, в ходе которой он "предварительно уведомил правоохранителей о своих намерениях свести счеты с жизнью в связи с переживаниями в личной жизни". А сейчас мужчина перед тем, как облить себя бензином, позвонил в здание РОВД.

Известно, что пациент находится в крайне тяжелом состоянии.