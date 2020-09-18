«Важно помнить о том, что границы могут быть закрыты с обеих сторон»: президенты Литвы и Польши провели телефонный разговор

Президенты Литвы и Польши обсудили заявление Лукашенко про закрытие границ. Фото: lrt.lt

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа 18 сентября провели телефонный разговор. Они обсудили заявление Александра Лукашенко про закрытие границ с Западом. Науседа отметил, что важно помнить о том, что границы могут быть закрыты с обеих сторон. Об этом сообщили в пресс-службе президента Литвы.

Науседа отметил, что на данный момент никаких активных действий, которые бы подтверждали заявления о закрытии границ, нет. Через пункты пропуска осуществляется движение в обычном режиме.

- На мой взгляд, это всего лишь провокация без каких-либо основания. Власти некоторых стран просто забывают о том, что в международных отношениях действует так называемый зеркальный принцип: границы могут быть закрыты с обеих сторон, - заявил Науседа.

Во время телефонного разговора с президентом Польши также поднимался вопрос санкций против Беларуси.

- Польша была приглашена присоединиться к введению региональных санкций, что позволило бы продемонстрировать солидарность с гражданским обществом Беларуси, которое подвергается агрессии. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что рассматривает вопрос о введении национальных санкций против Беларуси, - рассказали в пресс-службе.

Польша и Литва заявили о своем намерении призвать членов Евросоюза как можно скорее договориться о санкциях против Беларуси.