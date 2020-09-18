Лукашенко - директору «МАПИДа»: Ты хоть знаешь, что это моя молодость?

Лукашенко рассказал директору МАПИДа, что раньше на подобном предприятии три года проработал в должности замдиректора. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 18 сентября посещал «МАПИД». Во время общения с руководством он рассказал, что раньше три года проработал заместителем директора предприятия. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого».

- Ты хоть знаешь, что это моя молодость? Я три года работал заместителем директора на подобном предприятии. Поэтому хорошо знаю арматурный цех, - заявил Лукашенко.

Директор «МАПИДа» рассказал президенту, что следующий этап модернизации будет происходить именно в арматурном цеху.

- Оборудование и технологии каждый день новые появляются. По этой причине нужно все обновить в данном цеху, - рассказал

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